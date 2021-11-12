Минсельхоз исключил перенос сроков маркировки молочной продукции

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ исключило вероятность проблем из-за введения маркировки молочной продукции и призвало бизнес не ждать, что сроки ее введения будут пересмотрены. Об этом на совещании в Совете Федерации заявил заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности министерства Владимир Скворцов.

"У нас не было проблем с наличием продукции на полках и, в принципе, все прошло гладко. Нам надо обеспечить готовность наших производителей и к этому приложить максимум усилий - мы открыты и готовы к любым взаимодействиям", - сказал он.

Министерство, по его словам, прикладывает все усилия, чтобы обеспечить готовность производителей к введению обязательной маркировки. Он призвал все предприятия и все регионы также "ни в коем случае не утаивать ситуацию и не думать, что сроки каким-то образом будут перенесены".

Маркировка молочной продукции в России началась 1 июня 2021 года в категориях сыров и мороженого, с 1 сентября она стала обязательной для товаров со сроком хранения свыше 40 суток, с 1 декабря вступят в силу требования маркировать продукцию со сроком годности 40 дней и менее.