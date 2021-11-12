Путин: переход на чистые технологии должен идти на основе универсальных договоренностей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Изменение климата является серьезнейшим вызовом, но при переходе на чистые источники энергии следует учитывать экономические и социальные вопросы, а также осуществлять такой переход строго по универсальным договоренностям, выдвинутым в рамках ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в пятницу по видеосвязи на саммите АТЭС.

"Обсуждая вопросы сотрудничества экономик АТЭС в решении острых глобальных и региональных проблем, мы должны учитывать и то, что серьезнейшим вызовом является изменение климата", - заявил глава российского государства.

Он напомнил, что некоторое время назад "по российской инициативе в рамках АТЭС был утвержден перечень товаров, способствующих охране окружающей среды и сбережению природных ресурсов, экономики форума взяли обязательства обеспечить льготный режим торговли ими".

"Поэтому, разумеется, поддерживаем предложение новозеландского председательства по расширению списка таких товаров, российские эксперты примут самое активное участие в этой работе", - заверил Путин.

"В целом полагаем, что торговая политика могла бы активнее способствовать борьбе с глобальным потеплением, поощрять внедрение передовых технологий, сокращающих выбросы парниковых газов", - отметил президент РФ. Вместе с тем, на его взгляд, "процессы адаптации глобальной экономики к новым, более жестким экологическим требованиям и перехода на чистые источники энергии должны учитывать весь комплекс вопросов экономического и социального развития и осуществляться строго на основе универсальных договоренностей, выдвинутых в рамках ООН".