Реализация более 20 инвестпроектов начнется на Ставрополье в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Инвесторы планируют начать реализацию 21 проекта в Ставропольском крае в 2022 году с вложением порядка 43 млрд рублей. Об этом сообщили в пятницу в краевом Минэкономразвития.

"Крайне важным для экономики региона является задача по привлечению инвестиций. В 2022 году планируется приступить к реализации 21 инвестиционного проекта. В процессе будет привлечено около 43 млрд рублей внебюджетных инвестиций и создано более 2,5 тыс. новых рабочих мест", - сообщается на официальной странице министерства в Instagram.

В министерстве отмечают, что власти Ставрополья поддерживают новые инвестиционные проекты различными льготами и созданием инфраструктуры. "Одобрена заявка Ставропольского края на получение порядка 6,5 млрд рублей из федерального бюджета. Они помогут создать инфраструктуру для нового инвестиционного проекта стоимостью около 50 млрд рублей. В результате реализации которого будет создано 5 тыс. новых рабочих мест, а за счет налоговых отчислений полученные деньги вернутся обратно в федеральный бюджет", - говорится в сообщении.

Ранее в правительстве края журналистам сообщали, что по итогам первого полугодия 2021 года объем инвестиций в экономику Ставрополья составил 100 млрд рублей, что на 10% больше соответствующего периода прошлого года. Объем инвестиций по итогам 2020 года в крае превысил 200 млрд рублей, в регионе было реализовано около 40 проектов. В числе наиболее значимых - Старомарьевская солнечная электростанция, ветроэнергетические парки.