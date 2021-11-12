Премию качества правительства РФ впервые получила компания в сфере легкой промышленности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Швейная фабрика Shishkin uniform atelier из Свердловской области, которая создавала экипировку для международного чемпионата рабочих профессий Worldskills и продукцию для ЧМ по футболу, стала первой в России компанией в сфере легкой промышленности, которая получила премию в области качества правительства РФ. Награду вручат до конца года, об этом в пятницу сообщила журналистам министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

"Впервые в стране российская премия в области качества правительства Российской Федерации была предоставлена компании сферы легкой промышленности. Причем это субъект малого и среднего предпринимательства, что для нас является предметом особой гордости", - сказала она.

Глава ГК "Портновская мануфактура Shishkin" Дмитрий Шишкин отметил, что уровень развития легкой промышленности в стране невысокий, так как компании не могут конкурировать с аналогичными предприятиями Китая, поэтому премия в области качества правительства РФ ранее была недоступна для этого сегмента. Он отметил, что выйти на новый уровень позволяет цифровизация производства.

"Оборудование на фабрике иностранное, у нас его не делают. Но за счет цифровизации можно догнать 30 лет отставания от других стран. В периметр нашей цифровизации входит более 200 фабрик. Когда случаются массовые заказы, цифровизация помогает развернуть производство сразу на всех точках. Мы агрегируем интеллектуальный ресурс инженерии, дизайнеров, технологов, чтобы быстро начать проектировать", - сказал он.

По словам Шишкина, в настоящее время компания ориентируется на экспортное направление, она уже представлена на азиатском и европейском рынках, до конца года планирует выйти на рынки Китая и Индии. В 2022 году планируется вдвое увеличить количество экспортных направлений - до семи стран, а финансовые показатели - до 2 млрд рублей.

Ежегодно правительство присуждает премии компаниям разных отраслей за достижения в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также внедрения высокоэффективных методов менеджмента качества.

О компании

Shishkin uniform atelier - инновационное производство "полного цикла" - от разработки дизайна коллекции до выпуска готовой продукции. В структуре предприятия функционирует дизайн-бюро, конструкторская лаборатория, экспериментальный цех, раскройный и швейные участки, а также склад и отдел контроля качества. Основные клиенты: "Газпром", "Лукойл", "Роснефть", РЖД, Росатом, УВЗ, РМК, "Альфа-Банк", "СКБ Контур", футбольный клуб "Зенит", ХК "ЦСКА". На счету компании создание экипировки для международного чемпионата рабочих профессий Worldskills, фирменной продукции для ЧМ по футболу 2018 года, форума "Таврида" 2019.