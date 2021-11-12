Добыча углеводородов "Роснефти" может вырасти на 4% по итогам 2021 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" ожидает по итогам 2021 года рост добычи углеводородов на 4% по сравнению с 2020 годом, жидких углеводородов - более чем на 1%. Об этом сообщил в ходе телеконференции с инвесторами вице-президент "Роснефти" по внутреннему сервису Эрик Лирон.

"По нашим оценкам, в 2021 году ожидается, что в сопоставимом периметре добыча жидких углеводородов превысит уровень 2020 года более чем на 1%. Если также учитывать добычу газа, то общая добыча углеводородов вырастет на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.

Лирон также добавил, что в третьем квартале компания досрочно использовала свободные мощности в 25 тыс. тонн в сутки для увеличения добычи нефти в рамках смягчения ограничений ОПЕК+.

Топ-менеджер отметил, что по итогам третьего квартала добыча углеводородов "Роснефти" увеличилась более чем на 12% год к году в пределах сопоставимого периметра, то есть за исключением проданных в конце прошлого года "хвостовых" активов компании. "Очевидно, что оптимизация портфеля активов в области разведки и добычи оказала значительное влияние на уровень добычи", - подытожил Лирон.

Чистый финансовый долг

"Роснефть" в январе - сентябре 2021 года сократила чистый финансовый долг на $8,4 млрд, а коэффициент долга к показателю EBITDA в долларовом выражении уменьшился до 1,3x по сравнению с 2,3x в конце 2020 года, сообщил в ходе телеконференции с инвесторами первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро.

"На фоне стабильного генерирования денежных средств и продажи активов мы ускорили сокращение долга. За первые девять месяцев этого года мы сократили наши торговые обязательства и чистый финансовый долг на $8,4 млрд. Как уже отмечалось в начале этого разговора, отношение чистого финансового долга к EBITDA в долларовом выражении на конец отчетного периода составило 1,3x по сравнению с 2,3x в конце 2020 года", - отметил он.

Согласно отчету "Роснефти" по МСФО, в январе - сентябре 2021 года компания получила 696 млрд рублей чистой прибыли против 177 млрд рублей убытка годом ранее. При этом выручка возросла на 46,9%, до 6,224 трлн рублей, показатель EBITDA - почти вдвое, до 1,65 трлн рублей, а операционная прибыль - в 4,5 раза, до 1,035 трлн рублей.

Председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин отмечал, что с учетом текущей благоприятной макроэкономической ситуации, роста объемов добычи и реализации компании, а также высокого уровеня операционной и инвестиционной эффективности, "Роснефть" в состоянии продемонстрировать дальнейшее увеличение показателей прибыли и денежного потока.

"Восток ойл"

"Роснефть" начнет добычу нефти на своем флагманском проекте "Восток ойл" на полуострове Таймыр в 2024 году, что уже позволит компании отгружать до 30 млн тонн нефти в год через морской терминал, отметил Касимиро.

"И последнее, но не менее важное: хотя "Восток ойл" - очень новый проект, и первая нефть с него не за горами. Мы планируем запустить добычу в 2024 году и очень быстро увеличить ее до более 2 млн баррелей в день в начале следующего десятилетия", - сказал он. При этом Лирон добавил, что ввод в эксплуатацию приоритетных объектов в 2024 году позволит обеспечить отгрузку до 30 млн тонн нефти в год через морской терминал.

В число приоритетных объектов проекта входит портовый терминал в Северном заливе, автодороги, причалы, нефтепровод "Ванкор-Северный залив", линии электропередачи и другое. Кроме того, завершены проектно-изыскательские работы по объектам портового терминала "Бухта Север", включая нефтепровод "Паяха-Северный залив" и объекты инфраструктуры, а также нефтетранспортной системы Ванкор-Сузун.

По словам Касимиро, за девять месяцев 2021 года компания инвестировала в проект почти 160 млрд рублей. "Я хотел бы повторить очень важный момент: наши инвестиции в проект "Восток-Ойл" частично покрываются экономическими стимулами по налогу на добычу полезных ископаемых, предусмотренными действующим законодательством", - добавил он.

Геологоразведка

Лирон добавил, что в настоящее время ведется строительство восьми поисково-оценочных скважин на Западно-Иркинском, Иркинском, Песчанском лицензионных участках, а также на Ванкорском кластере. "В 2021 году площадь разведочного бурения превысит 20 тыс. м. Будут испытаны три скважины, результаты которых, как ожидается, подтвердят ранее сделанные оценки ресурсной базы", - сказал он. Полный цикл геологоразведочных работ планируется завершить в 2022 году.

"Ключевыми задачами являются поиск наилучшей системы разработки, оценка уровней обводненности и скорости падения потока, а также схем закачки воды для правильной оценки эффективности системы заводнения", - говорил Лирон.

Проект "Восток ойл" на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта "Восток ойл" оценивается в 6 млрд тонн жидких углеводородов и около 2 трлн куб м газа. Ожидается, что в 2024 году с проекта может отгружаться до 30 млн тонн нефти, в 2027 году - до 50 млн тонн и в 2030 году - до 100 млн тонн. В декабре 2020 года "Роснефть" закрыла сделку по продаже 10% "Восток ойла" швейцарскому трейдеру Trafigura за €7 млрд. А в октябре была закрыта сделка по продаже 5% акций в проекте консорциуму из компаний Vitol и Mercantile & Maritime за €3,5 млрд.