"Роснефть" сократила чистый финансовый долг за 9 месяцев 2021 года на $8,4 млрд

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Компания "Роснефть" в январе - сентябре 2021 года сократила чистый финансовый долг на $8,4 млрд, а коэффициент долга к показателю EBITDA в долларовом выражении уменьшился до 1,3x по сравнению с 2,3x в конце 2020 года. Об этом сообщил в ходе телеконференции с инвесторами первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро.

"На фоне стабильного генерирования денежных средств и продажи активов мы ускорили сокращение долга. За первые девять месяцев этого года мы сократили наши торговые обязательства и чистый финансовый долг на $8,4 млрд. Как уже отмечалось в начале этого разговора, отношение чистого финансового долга к EBITDA в долларовом выражении на конец отчетного периода составило 1,3x по сравнению с 2,3x в конце 2020 года", - отметил он.

Согласно отчету "Роснефти" по МСФО, в январе - сентябре 2021 года компания получила 696 млрд рублей чистой прибыли против 177 млрд рублей убытка годом ранее. При этом выручка возросла на 46,9%, до 6,224 трлн рублей, показатель EBITDA - почти вдвое, до 1,65 трлн рублей, а операционная прибыль - в 4,5 раза, до 1,035 трлн рублей.

Председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин отмечал, что с учетом текущей благоприятной макроэкономической ситуации, роста объемов добычи и реализации компании, а также высокого уровеня операционной и инвестиционной эффективности, "Роснефть" в состоянии продемонстрировать дальнейшее увеличение показателей прибыли и денежного потока.