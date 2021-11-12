Месячный прирост цен в России в октябре достиг максимума с апреля 2015 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Месячный прирост цен в России в октябре составил 1,1%, что является максимумом с апреля 2015 года, следует из материалов Банка России.

"Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) возрос на 0,2 п. п., до 1,1% - максимума с апреля 2015 г., в частности, на продовольствие на 0,3 п. п., до 1,9% (месяц к месяцу) - максимума с марта 2015 г.", - отмечается в материалах регулятора.

Инфляция в РФ, по итогам 2021 года, как ожидает ЦБ, будет в интервале 7,4-7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4-4,5%.