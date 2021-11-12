МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в октябре возросла до 8,13%, основной вклад в прирост цен внесло повышение темпов удорожания плодоовощной продукции, следует из материалов Банка России.

"В октябре 2021 года годовая инфляция увеличилась на 0,73 п. п., до 8,13%. Около половины прироста было связано с повышением темпов удорожания плодоовощной продукции, еще четверть - продуктов питания животного происхождения (мясной, молочной продукции), что отчасти было обусловлено факторами на стороне предложения, отстававшего от спроса", - отмечает ЦБ.