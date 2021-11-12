"Роснефть" запустит "Восток ойл" в 2024 году с отгрузкой до 30 млн т нефти по морю

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" начнет добычу нефти на своем флагманском проекте "Восток ойл" на полуострове Таймыр в 2024 году, что уже позволит компании отгружать до 30 млн тонн нефти в год через морской терминал. Об этом сообщил в ходе телеконференции с инвесторами первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро.

"И последнее, но не менее важное: хотя "Восток ойл" - очень новый проект, и первая нефть с него не за горами. Мы планируем запустить добычу в 2024 году и очень быстро увеличить ее до более 2 миллионов баррелей в день в начале следующего десятилетия", - сказал он. При этом вице-президент "Роснефти" по внутреннему сервису Эрик Лирон добавил, что ввод в эксплуатацию приоритетных объектов в 2024 году позволит обеспечить отгрузку до 30 млн тонн нефти в год через морской терминал.

В число приоритетных объектов проекта входит портовый терминал в Северном заливе, автодороги, причалы, нефтепровод "Ванкор-Северный залив", линии электропередачи и другое. Кроме того, завершены проектно-изыскательские работы по объектам портового терминала "Бухта Север", включая нефтепровод "Паяха-Северный залив" и объекты инфраструктуры, а также нефтетранспортной системы Ванкор-Сузун.

По словам Касимиро, за 9 месяцев 2021 года компания инвестировала в проект почти 160 млрд рублей. "Я хотел бы повторить очень важный момент: наши инвестиции в проект "Восток-Ойл" частично покрываются экономическими стимулами по налогу на добычу полезных ископаемых, предусмотренными действующим законодательством", - добавил он.

Геологоразведка

Лирон добавил, что в настоящее время ведется строительство восьми поисково-оценочных скважин на Западно-Иркинском, Иркинском, Песчанском лицензионных участках, а также на Ванкорском кластере. "В 2021 году площадь разведочного бурения превысит 20 тысяч метров. Будут испытаны 3 скважины, результаты которых, как ожидается, подтвердят ранее сделанные оценки ресурсной базы", - сказал он. Полный цикл геологоразведочных работ планируется завершить в 2022 году.

"Ключевыми задачами являются поиск наилучшей системы разработки, оценка уровней обводненности и скорости падения потока, а также схем закачки воды для правильной оценки эффективности системы заводнения", - говорил Лирон.

Проект "Восток ойл" на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта "Восток ойл" оценивается в 6 млрд тонн жидких углеводородов и около 2 трлн куб м газа. Ожидается, что в 2024 году с проекта может отгружаться до 30 млн тонн нефти, в 2027 году - до 50 млн тонн и в 2030 году - до 100 млн тонн. В декабре 2020 года "Роснефть" закрыла сделку по продаже 10% "Восток ойла" швейцарскому трейдеру Trafigura за €7 млрд. А в октябре была закрыта сделка по продаже 5% акций в проекте консорциуму из компаний Vitol и Mercantile & Maritime за €3,5 млрд.