Минфин Оренбургской области заявил, что регион может завершить год без дефицита бюджета

ОРЕНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Оренбургская область за девять месяцев 2021 года перевыполнила план по четырем источникам доходов консолидированного бюджета региона, что позволяет финансистам рассчитывать на исполнение бюджета без дефицита, сообщила ТАСС в пятницу министр финансов региона Татьяна Мошкова.

Бюджет Оренбургской области на 2021 год изначально был принят с дефицитом в размере 10 млрд рублей. В августе, согласно данным министерства, плановый дефицит уменьшен на 3,1 млрд рублей и составляет 6,9 млрд рублей.

"Исполнение консолидированного бюджета Оренбургской области по налоговым и неналоговым доходам, сложившееся по итогам девяти месяцев текущего года, создает предпосылки для перевыполнения плана по доходам и исполнения бюджета без дефицита", - сказано в ответе от имени министра на запрос ТАСС.

По состоянию на 1 октября в консолидированный бюджет Оренбургской области поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме свыше 80 млрд рублей, или 84,8% к бюджетным назначениям. При этом превышение плановых показателей, как отмечает Мошкова, произошло по налогу на прибыль организаций, налогу на профессиональный доход, единому сельскохозяйственному налогу и налогу, взимаемому с применением патентной системы.

Причины роста налоговых поступлений

На увеличение поступлений налога на прибыль организаций, по данным Минфина региона, влияние оказал рост платежей от предприятий нефтяной отрасли. Это обусловлено макроэкономическими параметрами: ценами на нефть и курсом доллара к рублю, а также объемами добычи по отдельным компаниям. Этот доходный источник бюджета Оренбуржья уже исполнен более чем на 110% и принес казне свыше 28 млрд рублей.

"Единый сельскохозяйственный налог. Плановые назначения по налогу исполнены на 122,2%, в бюджет поступило 385,7 млн рублей. На увеличение поступлений налога оказали влияние благоприятные климатические условия, сложившиеся в 2020 году и обеспечившие высокий уровень урожайности сельскохозяйственных культур", - уточнила Мошкова.

Фактические поступления налога на профессиональный доход в Оренбургской области по итогам девяти месяцев 2021 года превысили плановые назначения в два раза. Но доля этих поступлений в бюджете невелика - 17,5 млн рублей, отмечается в ответе министерства на запрос ТАСС. Обладатели патентов в Оренбуржье, добавили в министерстве, уже заплатили свыше 172 млн рублей налогов, что позволило исполнить годовой план по этим назначениям на 103,5%.