Лидеры АТЭС намерены сделать АТР более устойчивым к пандемиям и чрезвычайным ситуациям

СИДНЕЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Участники форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) намерены сделать Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) более устойчивым к кризисам, пандемиям и другим чрезвычайным ситуациям. Об этом говорится в плане реализации "Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 года", который был опубликован в пятницу по завершении саммита АТЭС.

Лидеры АТЭС ставят перед собой цель сделать Азиатско-Тихоокеанский регион "устойчивым к потрясениям, кризисам, пандемиям и другим чрезвычайным ситуациям". Речь идет об обеспечении качественного и справедливого доступа к здравоохранению, в том числе путем сотрудничества в следующих областях: "предотвращение и обнаружение пандемий, реагирование на них и восстановление после них". "Мы [также] будем способствовать качественному росту, который принесет ощутимые выгоды и улучшит здоровье и благополучие для всех, включая микро-, малые и средние предприятия, женщин и других лиц с неиспользованным экономическим потенциалом", - отмечается в плане.

Кроме того, форум намерен "активизировать инклюзивное развитие человеческих ресурсов, а также экономическое и техническое сотрудничество", чтобы лучше наделить население навыками и знаниями для их применениях в будущем. "Страны будут проводить политику, обеспечивающую равенство и вовлеченность в образование и развитие людских ресурсов, включая развитие навыков на протяжении всей жизни и меры социальной защиты, чтобы обеспечить широкое участие в цифровой экономике, инклюзивных рынках труда и поддержать быстрое восстановление после экономических потрясений", - подчеркивается в документе.

В АТЭС собираются "продвигать экономическую политику, сотрудничество и рост, которые будут поддерживать глобальные усилия по всестороннему решению всех экологических проблем, включая изменение климата, экстремальные погодные условия и стихийные бедствия". Лидеры будут стремиться выполнять существующие обязательства по вопросам энергетики: "в частности, для ускорения прогресса в достижении цели 2030 года по удвоению доли возобновляемых источников энергии в структуре энергопотребления АТЭС".

Форум АТЭС

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".

На долю участников форума приходится 57% ВВП планеты и 48% мировой торговли, на их территории проживает около 3 млрд человек. В 1998 году вступил в силу десятилетний мораторий на расширение состава АТЭС, в 2010 году он был продлен на неопределенный срок. Заинтересованность в присоединении проявляют Индия, Камбоджа, Колумбия, Коста-Рика, Макао, Монголия, Пакистан, Панама, Шри-Ланка и Эквадор.

После Новой Зеландии председательство в АТЭС в будущем году переходит к Таиланду.