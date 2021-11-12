"Роснефть" может удвоить объем добычи газа на основных проектах в ближайшие пару лет

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" ожидает, что добыча газа на основных проектах - "Роспан" и "Харампур" - увеличится более чем вдвое в ближайшие пару лет. Об этом сообщил в ходе телеконференции с инвесторами первый вице-президент компании Дидье Касимиро.

"Мы активно работаем с газом, и ожидается, что в ближайшие пару лет добыча на наших основных проектах "Роспан" и "Харампур" увеличится более чем вдвое", - сказал он.

В свою очередь вице-президент "Роснефти" по внутреннему сервису Эрик Лирон подчеркнул, что добыча газа компании увеличилась за 9 месяцев 2021 года на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном за счет поэтапного наращивания добычи на проекте "Роспан".

"Роснефть" также продолжает развивать ключевые газовые проекты, добавил Лирон. Так, компания готовится к вводу в эксплуатацию второго пускового комплекса "Роспана" в ближайшее время. "Параллельно мы продолжаем строительно-монтажные работы на Харампурском месторождении. На сегодняшний день ключевые объекты проекта, а именно завод комплексной переработки газа и газопровод, готовы примерно на 76%", - продолжил топ-менеджер.

Как следует из пресс-релиза "Роснефти", объем добычи газа компании за 9 месяцев 2021 года составил 47,81 млрд куб. м, что на 2,3% выше уровня 2020 года. Среднесуточная добыча газа выросла на 2,6%, до 175,1 млн куб. м.