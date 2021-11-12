Хуснуллин: дороги к туробъектам должны быть включены в создаваемую опорную сеть дорог в РФ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Дороги, ведущие к туристическим объектам, должны быть включены в создаваемую опорную сеть дорог. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в Доме правительства.

"Сегодня у нас ведется работа по созданию опорной сети дорог, и нам обязательно необходимо включать дороги, ведущие к туристическим объектам, в нее. Прошу Росавтодор совместно с Ростуризмом подготовить план по всем дорожным объектам на пятилетку", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что создание транспортных связей - важная составляющая увеличения туристических потоков.