МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Сбер со 180-летием и выразил уверенность, что банк будет оставаться подлинно народным.

"Хотел бы поздравить вас, весь многотысячный коллектив со знаменательной, юбилейной датой - 12 ноября 1841 года в России были учреждены сберегательные кассы, с которых началась история Сбера", - обратился Путин к руководителю банка Герману Грефу, выступая в пятницу на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

"На протяжении 180 лет банк всегда оставался и, уверен, будет и дальше подлинно народным банком, финансовым учреждением, имеющим системное значение для экономики нашей страны", - подчеркнул президент.

Глава государства обратил внимание на то, что "у Сбера более 100 миллионов клиентов". "Успешно выполняя свою ключевую миссию, вы активно и, главное, искренне, увлеченно продвигаете идеи технологического прогресса, сами используя передовые решения, стремитесь настраивать всю экосистему Сбера вокруг человека, показываете пример масштабных перемен, которые происходят во всем мире - буквально на наших глазах возникает принципиально иная парадигма деятельности компаний, предприятий, целых отраслей", - обратился Путин к сотрудникам организации.

На его взгляд, "задача уже не просто в том, чтобы вывести на рынок новый продукт, выстроить эффективные производственные и бизнес-модели". "Главное сейчас - нацелить всю работу на интерес и потребности конкретного потребителя. Не товар или услуга, а именно человек становится в центр всех экономических процессов", - подчеркнул Путин. Он указал, что "такая трансформация затрагивает не только экономику, но и социальную сферу, систему государственного управления, и ключевую роль здесь играют большие данные, искусственный интеллект".