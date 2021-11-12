"Газпром" не бронировал на 13 ноября допмощности для транзита газа через Украину и Польшу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита природного газа через Украину и Польшу на субботу, 13 ноября. Это следует из данных платформ RBP и GSA Platform.

"Оператор ГТС Украины" предложил на аукционе транзитные мощности на 13 ноября в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка". Но по итогам аукциона они остались невостребованными.

"Газпром" также не забронировал дополнительные мощности по прокачке газа по трубопроводу "Ямал - Европа" через Польшу на 13 ноября, свидетельствуют данные GSA Platform. На аукционе были предложены мощности по прокачке 57,72 млн куб. м в сутки.

Также на аукционе в среду были предложены дополнительные мощности по транзиту 85,65 млн куб. м газа в сутки через Украину в Словакию. В итоге, востребованными на аукционе оказались лишь 19,17 млн куб. м, как и в предыдущие дни.

"Газпром" последние три дня подает заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн куб. м в сутки. Фактическая прокачка газа через территорию Украины 11 ноября составила 109,2 млн куб. м, следует из данных "Газпрома".

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ 8 ноября увеличить поставки в хранилища компании в Европе.