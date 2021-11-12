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Путин: трудно представить, чтобы "искусственный интеллект имел душу"

Трудно представить, чтобы "искусственный интеллект имел душу" - Путин.

Путин: разработки по противодействию deepfake можно использовать на пользу людям
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