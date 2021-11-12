Путин: разработки по противодействию deepfake можно использовать на пользу людям

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Разработки в области противодействия дипфейкам (deepfake - фейковые видео с наложением лиц и голосов известных людей на видео различного содержания с применением технологий нейронных сетей) могут быть эффективно использованы на пользу людям. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

На презентации финалистов международного конкурса по искусственному интеллекту для детей команда из Узбекистана представила главе государства свою нейросеть, которая с точностью 99% умеет выявлять, является то или иное изображение дипфейком или нет.

"Эти разработки можно эффективно использовать на пользу людям и создавать интересные, красивые, востребованные продукты, - отметил президент, обращаясь к авторам проекта. - Самое главное заключается в том, что с помощью искусственного интеллекта и современных технологий вы находите способы защитить интересы людей, когда их права нарушены с помощью современных технологий".

"Это говорит о том, что, если думать в правильном, позитивном направлении, то всегда можно найти верное решение, несмотря на все угрозы, связанные с техническим прогрессом. Так было всегда, во все времена, и, слава богу, это происходит и сегодня, благодаря таким девушкам, как вы", - добавил Путин.