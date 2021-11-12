США на конференции в Глазго признали невозможность отказа от угля

ГЛАЗГО, 12 ноября. /ТАСС/. Отказ от угля в качестве топлива в настоящее время невозможен, соответствующие формулировки в итоговом документе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) должны остаться в согласованной редакции. Об этом заявил в пятницу спецпосланник президента США по климату Джон Керри, выступая на климатической конференции в Глазго.

"Мы не говорим о том, что надо уничтожить уголь, - сказал он. - Как мы можем это сделать в 2021 году, зная, как обстоят дела? Это только наши желания".

Керри добавил, что США согласны с формулировками проекта итогового документа, где предлагается отказаться от строительства и финансирования новых угольных электростанций, но только в тех случаях, если ущерб окружающей среде в результате их деятельности не компенсируется каким-либо образом.

"США однозначно поддерживают проект итогового документа", - указал американский дипломат.

Керри не исключил, что Соединенные Штаты могут еще предложить какие-то поправки в итоговый текст, в частности в вопросе о финансировании усилий по борьбе с изменениями климата, с тем чтобы расширить источники денег на эти цели, однако в целом поддерживают документ. Он добавил, что позиции сторон на конференции в Глазго удалось сблизить, в том числе по статье 6 Парижского соглашения по климату, которая предусматривает введение конкретных механизмов регулирования выбросов парниковых газов.

"Нам удалось сблизить имеющиеся у каждой из сторон идеи", - констатировал он.