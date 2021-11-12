Путин считает, что создать эффективную систему управления в стране сегодня нельзя без ИИ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Создать эффективную систему управления в стране сегодня невозможно без искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

"Если страна хочет сохранять свою конкурентоспособность, повышать ее, то одна из главных задач, Герман Оскарович [Греф] этим занимается на протяжении последних лет, одна из главных задач - создать эффективную систему управления. Эффективная система управления сегодня без использования искусственного интеллекта невозможна", - отметил глава государства.

Путин также подчеркнул важность использования больших данных и искусственного интеллекта при принятии решений, для того чтобы выбрать оптимальное, а также правильно поставить задачу и найти варианты достижения цели.

Кроме того, президент напомнил, что госуслуги переводятся в электронный формат.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что 95% всех госуслуг будут доступны гражданам онлайн до конца 2022 года. Он отмечал, что это дает огромную площадку для того, чтобы гражданин действительно получал эти услуги легко и непринужденно.