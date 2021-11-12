Лавров назвал глупостью возможные санкции в отношении "Аэрофлота"

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Евросоюз понимает, что санкции против компании "Аэрофлот" - глупость, поэтому эта тема не поднималась на встречах в Париже. Об этом заявил журналистам в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Я думаю, Россия должна реагировать просто - надо игнорировать все это пустословие и резкие заявления аррогантные, которые продиктованы не чем иным, кроме как русофобскими инстинктами. Про "Аэрофлот" даже речи не заходило. Все понимают, что это глупость. Тем более что сопоставить с информацией, которая имеется в открытом доступе, как, куда и откуда "Аэрофлот" летает, не составляет никакого труда, но для этого надо хотя бы пытаться разобраться в ситуации", - отметил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в рамках рабочего визита в Париж принял участие в заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств. Кроме того, глава МИД участвует в работе международной конференции по Ливии, созванной по инициативе французского лидера Эмманюэля Макрона.

Об обвинениях в отношении "Аэрофлота"

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника написало, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против "Аэрофлота" в начале декабря из-за ситуации на польско-белорусской границе. По данным агентства, в Евросоюзе считают, что "Аэрофлот" на ряду с Turkish Airlines занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. В чем будут заключаться санкции, пока неизвестно, равно как и когда будет принято окончательное решение об их введении.

Компания "Аэрофлот" опровергла утверждения о причастности к ситуации на границе Белоруссии и Польши, отметив, что не выполняет рейсов в города Ирака и Сирии.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью обвинения со стороны Запада в том, что кризис на границе Белоруссии и Евросоюза является "гибридной операцией" белорусского лидера.