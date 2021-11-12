Сбер продаст Газпромбанку 36% акций в компании, контролирующей 57,3% VK

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сбер продаст Газпромбанку 36% акций в АО "МФ Технологии", контролирующем 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK), за 12,8 млрд рублей, следует из сообщения Сбербанка.

Сбер объявляет о подписании обязывающей документации о продаже Газпромбанку 36% акций в компании АО "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK). Стоимость сделки составит 12,8 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Закрытие сделки планируется в четвертом квартале 2021 года после получения необходимых согласований.

В середине ноября 2019 года Сбербанк подписал юридически обязывающие документы по выкупу доли Газпромбанка (35%) и 1% акций, принадлежащих корпорации "Ростех", в совладельце Mail.ru Group - "МФ Технологии". Тогда после закрытия сделки, сумма которой оценивалась в 11,3 млрд рублей, в состав акционеров "МФ Технологии" входили "Мегафон" с долей в 45%, Сбербанк - 36%, "Ростех" - 10%, USM Holdings - 9%.