Трутнев поручил проработать вопрос создания дополнительных ледоколов для "Морспасслужбы"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил проработать вопрос строительства дополнительных ледоколов для "Морспасслужбы" в Восточном секторе. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе аппарата полпреда по итогам заседания президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

"Минтрансу России совместно с госкорпорацией "Росатом" поручено проработать вопрос строительства дополнительных ледоколов МФАСС 18 МВТ для наращивания группировки судов ФГБУ "Морспасслужба" в Восточном секторе", - сказано в сообщении.

Минтранс России предложил рассмотреть возможность наращивания группировки судов ФГБУ "Морспасслужба" судовым составом тяжелого ледового класса с высокой автономностью для выполнения операций в дальних морских зонах, а также спасательными буксирами и катерами-бонопостановщиками ледового класса для оперирования в пределах портовых территорий.

Заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай в рамках выступления на заседании доложил, что координацию действий морских поисково-спасательных и аварийно-спасательных служб в Арктике осуществляют морские спасательно-координационные центры, расположенные в портах Мурманск и Диксон, а также спасательные подцентры в портах Архангельск, Тикси и Певек. Основные силы и средства ФГБУ "Морспасслужба" в Арктической зоне сосредоточены в местах расположения филиалов ФГБУ "Морспасслужба" в морских портах Мурманск, Архангельск, Владивосток, Корсаков, Петропавловск-Камчатский. В портах Мурманск, Диксон, Тикси, Певек и Провидения созданы и функционируют пункты передового базирования, оснащенные оборудованием первого броска для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Кроме того, морские аварийно-спасательные подразделения ФГУМ "Морспасслужба" круглогодично несут дежурство в Мурманске, Кандалакше, Архангельске, Саббетте и Диксоне, а также в период летней навигации - в Нарьян-Маре, Певеке, Тикси и Провидения.

Кроме того, на заседании прозвучало предложение МЧС России развивать комплексные аварийно-спасательные центры в Арктике, принимая во внимание реализацию новых инфраструктурных проектов и развитие Северного морского пути. Сейчас общая группировка МЧС составляет более 35 тыс. человек, около 5 тыс. единиц техники. Также министерство планирует создание специализированных комплексных объектов в таких узловых точках региона как Саббета, Диксон, Тикси и Певек.