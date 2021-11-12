{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Псаки заявила, что США должны удвоить инвестиции в чистую энергетику

Это необходимо, чтобы не зависеть от Организации стран - экспортеров нефти, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Американская администрация считает, что Соединенным Штатам следует удвоить капиталовложения в чистую энергетику, чтобы не зависеть от Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Наш взгляд заключается в том, что растущие цены на бензин в долгосрочной перспективе еще более усиливают доводы в пользу удвоения наших инвестиций в <...> чистую энергетику, чтобы мы не зависели от колебаний [цен на топливо], ОПЕК и ее готовности увеличивать объемы добычи в целях удовлетворения спроса на рынке", - заявила официальный представитель американского лидера.

Она подтвердила, что, по мнению правительства США, сейчас есть "необходимость для ОПЕК выбросить больше" нефти на рынок, чтобы добиться снижения цен на топливо.

Теги
СШАПсаки, Джен
Пандемия COVID-19
Авиакомпании при выявлении недостоверного QR-кода могут аннулировать билет за 48 часов
Требования о наличии QR-кодов также распространяются на покупку билетов на поезда дальнего следования
Читать полностью