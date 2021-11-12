Псаки заявила, что США должны удвоить инвестиции в чистую энергетику

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Американская администрация считает, что Соединенным Штатам следует удвоить капиталовложения в чистую энергетику, чтобы не зависеть от Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Наш взгляд заключается в том, что растущие цены на бензин в долгосрочной перспективе еще более усиливают доводы в пользу удвоения наших инвестиций в <...> чистую энергетику, чтобы мы не зависели от колебаний [цен на топливо], ОПЕК и ее готовности увеличивать объемы добычи в целях удовлетворения спроса на рынке", - заявила официальный представитель американского лидера.

Она подтвердила, что, по мнению правительства США, сейчас есть "необходимость для ОПЕК выбросить больше" нефти на рынок, чтобы добиться снижения цен на топливо.