США и Япония начали консультации по решению проблемы перепроизводства стали

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. США и Япония начинают консультации, направленные на решение проблемы избытка мощностей в секторе производства стали и алюминия. Об этом сообщил в пятницу американский Минторг.

"Министр торговли Джина Раймондо и представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай объявили сегодня о начале консультаций с Японией для решения проблемы избыточных мощностей в производстве стали и алюминия", - говорится в сообщении. Как подчеркивается в пресс-релизе, в Вашингтоне обеспокоены тем, как "избыток нерыночных производственных мощностей в мире, связанный в основном с Китаем", сказывается на американской промышленности.

"Эти консультации [с Японией] представляют собой возможность продвигать высокие стандарты, реагировать на общие проблемы, в том числе на изменение климата, а также привлекать к ответственности страны, такие как Китай, которые" якобы поддерживают нерыночные меры и практики, добавили в Минторге. В рамках переговоров, в частности, будет обсуждаться вопрос введенных в 2018 году американских пошлин на сталь и алюминий из Японии.

В конце октября Вашингтон и Брюссель объявили об урегулировании разногласий относительно пошлин США на сталь и алюминий из ЕС. Как поясняла тогда Раймондо, соглашение позволяет "ограниченному объему стали и алюминия из ЕС ввозиться в США без пошлин", хотя часть данных мер остается в силе. По сведениям агентства Блумберг, договоренности касаются отмены пошлин на продукцию на общую стоимость более $10 млрд в год. В свою очередь Тай ранее отмечала, что соглашение США и ЕС, помимо прочего, будет способствовать "решению проблемы глобального избытка производственных мощностей в КНР", а также "предотвращению утечки китайских стали и алюминия на американский рынок".