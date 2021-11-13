Эксперты: введение QR-кодов не создаст серьезных затруднений для пассажиров

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Мария Амирджанян, Мария Бородаевская/. Введение QR-кодов в самолетах и поездах не создаст серьезных сложностей для пассажиров, но при этом QR-коды снизят вероятность заражения коронавирусом в транспорте, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. В полном объеме закон вступит в силу с 1 февраля, до этого будет действовать переходный период. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года (когда планируется достижение коллективного иммунитета в 80%).

Как будут работать QR-коды

Пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса и при покупке, и при посадке в поезд или самолет. Требование будет распространено только на совершеннолетних пассажиров.

Позже кабмин определит категории лиц, на которые не будут распространяться требования о QR-кодах. При этом уже сейчас известно, что авиакомпании при выявлении недостоверных документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесенного заболевания, должны будут аннулировать билет в течение 48 часов после его покупки. Средства будут возвращены покупателям в полном объеме.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил ТАСС, что такие ограничительные меры не противоречат Конституции и могут быть введены федеральным законом.

"Зачастую именно авиационный и ж/д-транспорт содействуют распространению вирусной инфекции между регионами и странами. Поэтому, если своевременно выявить пассажира, который, например, еще не имеет симптомов, но у которого тестирование методом ПЦР уже выявило инфекцию, это поможет снизить заболеваемость и разорвать многие цепочки распространения болезни", - считает исполнительный директор отраслевого агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Также по словам Пантелеева, механизм получения QR-кода уже известен и достаточно понятен пассажирам.

"Это вынужденная мера, как мы понимаем, такие же шаги предпринимают за рубежом. Для пассажира QR-код это уже действительно понятный механизм, который не вызывает особых затруднений, ни по скорости получения ПЦР, ни по механизму предъявления: скачал его на смартфон и просто нужно показать", - солидарен главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Основные сложности для авиакомпаний и РЖД

По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, технология, которая позволит не задерживать пассажиров во время посадки уже отрабатывается с авиакомпаниями и РЖД. Она не должна и "сбивать с ритма" все остальные процессы при посадке. При этом министр уточнил, что авиакомпаниям придется увязать внутренние системы бронирования с сайтом Госуслуг.

"Что касается интеграции систем бронирования авиакомпаний с порталом Госуслуг, то нет сомнений, что отечественные разработчики смогут в сжатые сроки реализовать передачу сведений. Но когда речь идет об иностранных системах бронирования, разработка и тестирование линков может занять длительное время, - полагает Пантелеев. - Однако если здесь и существуют проблемы, то они лежат не в технической, а в организационной плоскости".

Более того, встает вопрос кто и как будет контролировать соблюдение этих правил авиакомпаниями, что потребует человеческого ресурса, указывает Гусаров.

"Скорость прохождения пассажиров не упадет в аэропортах, потому что в аэропортах везде есть стойки, где проверяют паспорт, и проверка QR-кода наряду с паспортом не займет очень много времени", - считает председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

Тем не менее, реализовать проверку кодов на вокзалах будет сложнее, уверен эксперт.

"В поездах это займет много времени, потому что и так при посадке проверяют паспорт, а тут проводник должен проверить паспорт, другой рукой взять QR-код, третьей рукой взять сканер, и все это проверить под дождем, под снегом перед входом в вагон. При этом на многих станциях поезда стоят одну-две минуты. Кроме того, на многих дальних станциях и полустанках нет покрытия мобильной связью, а это значит, что сканеры не смогут связаться с базой данных, и проводник не узнает, действителен ваш QR-код или недействителен", - добавил Янков.

Снижение пассажиропотока

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, реализация QR-кодов на транспорте позволит снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Вместе с этим такая мера также снизит количество пассажиров. По словам Савельева, количество уникальных пассажиров за год с августа 2020 по август 2021 года (именно уникальных, обычно показатель пассажиропотока, использует данные о количестве совершенных поездок, вне зависимости от того, совершил ли их один и тот же человек) составило 58 млн человек, из них непривитыми оказались 70%.

Более того, введение QR-кодов потребует выделения государственных субсидий перевозчикам на возврат билетов, указывается в пояснительной записке. Речь идет о средствах, не предусмотренных проектом федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Предполагается, что выверка необходимой суммы будет производиться ежемесячно.

"Я думаю, что падение пассажиропотока будет значительным, как минимум вполовину или на одну треть. И возникнет вопрос не только о компенсации денег за билеты, когда пассажиру отказали в перевозке, а опять возникнет вопрос того, что авиакомпании и Федеральная пассажирская компания уйдут в минус, как это было весной 2020 года", - считает Янков.

Реакция компаний

Конкретные детали введения QR-кодов на железнодорожном транспорте прорабатываются и будут определяться положениями закона, ранее сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД. В холдинге уверяли, что выполнят все новые требования и напоминали об опыте других стран - Франции, Турции, ОАЭ, где невозможно приобрести проездной билет без документов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест. Замглавы РЖД Евгений Чаркин в свою очередь уточнял, что компания технологически готова к новому порядку допуска пассажиров в поезда. Пандемия в плане цифровизации научила холдинг многому, пояснял он.

О технологической готовности заявлял и "Аэрофлот", который предварительно уже прорабатывал разные варианты. Как говорил ТАСС официальный представитель компании Михаил Демин, внедрение проверки QR-кодов для полетов на самолете можно осуществить в достаточно короткие сроки.

Обеспокоенность новой мерой высказывала S7 Airlines. Пассажиропоток на внутренних рейсах может снизиться на 50% в связи с введением QR-кодов, считает авиакомпания. Кроме того, она заявляла и о том, что проверка QR-кодов при регистрации и посадке на рейс требует детальной технологической проработки. S7 Airlines уточняла, что не поддерживает проверку QR-кодов при покупке авиабилетов.