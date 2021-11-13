РТС предупредил о риске роста цен на топливо в опте в 2022 году без новых мер кабмина

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский топливный союз (РТС), который представляет интересы сетей АЗС, считает необходимым принять ряд мер, чтобы избежать скачков цен в оптовом сегменте в 2022 году. Особую обеспокоенность у союза вызывает ситуация с морозостойким дизельным топливом, поэтому РТС предложило запретить его экспорт, а также скорректировать параметры демпфирующего механизма и налогового маневра, сказал ТАСС президент союза Евгений Аркуша.

"Есть опасение, что в следующем году может повториться ситуация этого года. В 2022 году на 5,5% увеличивается индикативная цена по бензину (в рамках демпфирующего механизма), это значит, что цены в оптовом сегменте вырастут сразу же. Поэтому мы и предлагаем скорректировать демпфер и налоговый манер", - сказал он.

"Из новых предложений - запретить экспорт зимнего дизеля. Но эта мера не окажет сильного эффекта, так как мы его мало экспортируем", - добавил он.

Аркуша заметил, что союз обеспокоен объемами предложения зимнего топлива на рынке и рисками его нехватки. "Зимнего дизеля как всегда не хватает. Если раньше еще были заменители, то теперь они уходят, а зимнего топлива не прибавляется. Это нас тревожит", - отметил он.

По его словам, разница в цене на бирже между летним и зимним дизелем уже достигла 10 тыс. рублей за тонну. "Эта ситуация рано или поздно проявится в цене [в рознице]", - считает он.

Президент РТС пояснил, что ежегодный рост индикативных цен на бензин и дизель в демпфирующем механизме автоматически толкает оптовые цены вверх независимо от инфляции и от цен внешнего рынка. Одновременно снижение экспортной пошлины при увеличении акциза увеличивает экспортный паритет на топливном рынке, добавил Аркуша.

"Поддерживать розничные цены в пределах инфляции это, безусловно, правильно, но тоже самое нужно делать и с оптовыми ценами. Поэтому нужно корректировать демпфер: снижать индикативную цену, чтобы по бензину вернуть ее уровням 2019 года, по дизелю - к 2020 года", - резюмировал он.

Позиция ФАС и Минэнерго

Биржевая цена на зимнее дизельное топливо по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в четверг пятый раз подряд обновила исторический максимум, впервые превысив 61 тыс. рублей за тонну.

Федеральная антимонопольная служба уже начала принимать меры, чтобы стабилизировать цены. В частности, она рекомендовала нефтяным компаниям увеличить объем производства и реализации зимнего и межсезонного дизельного топлива на внутреннем рынке России и направить службе информацию о выполнении рекомендация. После этого служба направит комплекс мер по стабилизации цен на дизельное топливо в правительство, сообщили ТАСС в ФАС.

В Минэнерго в свою очередь сообщили, что в настоящий момент на топливном рынке завершается активный переход топливных операторов на морозостойкие межсезонные и зимние сорта. "Складывающаяся динамика оптовых биржевых цен связана с растущим ажиотажем со стороны топливных трейдеров, стремящихся заполнить свои нефтебазы в ожидании роста спроса", - отметили в министерстве.

По из данным, на текущую ценовую динамику на бирже также влияют сохраняющиеся на высоком уровне мировые цены на нефть и нефтепродукты. В министерстве уточнили, что текущий спрос со стороны конечных потребителей-автолюбителей полностью удовлетворяется, не вызывая рисков недопоставок.

Министерство также рекомендовало компаниям полностью переориентировать экспортные потоки зимних сортов дизельного топлива в биржевой канал реализации.

"Таким образом, этой зимой удастся сохранить динамику конечных цен на дизель на близких к инфляции значениях, а также успешно предотвратить риски недопоставок топлива потребителю", - подчеркнули в Минэнерго.