Крупные фитнес-клубы в России смогли договориться о скидках на аренду до 20%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Крупные российские фитнес-клубы смогли на фоне ужесточения ограничительных мер договориться с собственниками коммерческой недвижимости о снижении арендной платы по ряду объектов на 10-20%. Об этом сообщила ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

"Большинство крупных игроков из топ-10, а также крупные региональные сети провели переговоры с арендодателями о предоставлении скидок в связи с нерабочими днями и другими ограничениями. Некоторым удалось добиться скидок по ряду объектов в размере 10-20%", - сказала она. При этом в фитнес-сообществе считают, что "этого недостаточно, чтобы восполнить кассовый разрыв, связанный с резким падением объемов продаж".

Силина уточнила, что около 80% фитнес-клубов в стране функционируют на арендованных площадях. В связи с этим организация предлагает властям "внедрить снижение налогов на землю, имущество и отказаться от пересмотра кадастровой стоимости в сторону увеличения для владельцев коммерческой недвижимости, которые предоставляют площади в аренду фитнес-операторам для того, чтобы арендодатели пошли на понижение стоимости арендных платежей".

Глава Национального фитнес-сообщества рассказала, что фитнес-отрасль за кризисный 2020 год потеряла в совокупности около 65 млрд рублей и порядка 30% игроков. Выручка начала постепенно восстанавливаться с февраля 2021 года, но не приблизилась к докризисному уровню. "Дополнительным испытанием стало введение нерабочих дней в ряде регионов, которые сократили продажи в октябре в среднем по России на 25,7%. По нашим оценкам, в период нерабочих дней только в пределах московского рынка - 47% от общероссийского объема - отрасль потеряла около 2 млрд 373 млн рублей. Но после открытия клубов рынок фитнес-услуг начал показывать небольшое оживление", - добавила Силина.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов России, имеет 44 официальных представительства. В составе организации - девять профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, шесть федераций, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.