Azimut Hotels привлечет 10 млрд рублей инвестиций в строительство туркластера в Шерегеше

ШЕРЕГЕШ /Кемеровская область/, 13 ноября. /ТАСС/. Компания Azimut Hotels в 2022 году начнет строительство курорта и горной арены "Сектор Азимут" в горнолыжном комплексе Шерегеш в Кемеровской области, для реализации проекта планируется привлечь порядка 10 млрд рублей инвестиций. Сектор станет частью крупнейшего в России постолимпийского туристического рекреационного кластера "Большой Шерегеш", сообщили ТАСС в пресс-службе Azimut Hotels.

"Согласно утвержденному мастер-плану Azimut Hotels, на территории Шерегеша построят четыре гостиницы категории три-пять звезд, конгресс-центр, комплекс шале, детский лагерь площадью 35 тыс. кв. м, сеть дорожной и инженерной инфраструктуры. Общий объем инвестиций составит 10 млрд рублей. Проект планируется полностью завершить к 2032 году", - рассказали в пресс-службе.

На первом этапе до 2024 года построят четырехзвездочную гостиницу на 150 номеров со спа-центром, бассейном и многофункциональный центр площадью 10,5 тыс. кв. м и трехзвездочный апарт-отель на 150 номеров площадью до 8 тыс. кв. м. Инвестиции в строительство гостиничного комплекса составят порядка 4 млрд рублей.

"Реализация инвестиционного проекта в Шерегеше - новый этап в развитии сети Azimut Hotels. Компания переходит от управления и строительства отдельных объектов к девелопменту региональных кластеров и территорий. Партнерами компании станут десятки других инвесторов, готовых совместно развивать крупнейший неевропейский горнолыжный регион", - цитирует пресс-служба слова гендиректора Azimut Hotels Максима Бродовского.

Проект "Большой Шерегеш" станет крупнейшим постолимпийский туристическим кластером. Его реализуют в партнерстве с ВЭБ.РФ при поддержке Ростуризма и правительства Кузбасса, ключевыми инвесторами выступают Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, Gleden Invest и несколько других компаний.

Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. В зимнем сезоне 2020-2021 годах здесь отдохнули свыше 2 млн человек со всей страны. Официальное открытие нового 40-го зимнего сезона в Шерегеше запланировали на 13 ноября. Развитие горнолыжного курорта включили в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.