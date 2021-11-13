Замглавы РЖД не видит сложностей в организации проверки QR-кодов на поездах

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Организация проверки QR-кодов вакцинированных или переболевших ковидом на железнодорожном транспорте не доставит сложностей, она будет проходить онлайн. Об этом заявил журналистам в субботу заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

"Я не думаю, что это вообще тяжело сделать [организовать проверку QR-кодов] на ж/д транспорте. У нас уже очень давно посадка в поезд осуществляется чисто по паспорту. Те устройства, которыми у нас сейчас оборудованы поезда, находятся у проводника, в режиме онлайн готовы произвести любую проверку при подключении к соответствующим информационным ресурсам, будь то госуслуги, будь то система [управления пассажирскими перевозками] "Экспресс-3", - сказал Пегов.

"Все равно при посадке в вагон происходит идентификация пассажира. Это еще может быть [дополнительно] секундная проверка, но она никак не вызовет дискомфорта у человека, который пришел на посадку", - подчеркнул он.

По словам Пегова, законопроект о введении QR-кодов на транспорте не отразится на пассажиропотоке на железнодорожном сообщении. "Та версия [законопроекта], которую я вчера видел, я не думаю, что она как-то сильно отразится на нашем пассажиропотоке", - сказал Пегов.

"Конечно, что-то отразится, но надо понимать, что все-таки основная доля пассажиропотока у нас в европейской части РФ, а здесь уже много людей, кто получил QR-коды и имеет соответствующую медицинскую документацию, которую необходимо будет предъявить при посадке в поезд. Я думаю, что пассажиры РЖД дисциплинированные, выполнят все необходимое законодательство. И мы не будем испытывать каких-то трудностей с перевозкой наших пассажиров", - подчеркнул Пегов.

Он добавил, что РЖД приложит все усилия, чтобы комфорт при перевозках в случае введения QR-кодов "оставался на том же самом уровне".