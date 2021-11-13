Эксперты прогнозируют снижение цен на древесину в России на 20%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Цены на древесину в России и, как следствие, на деревянные дома могут сократиться на 20% от нынешних значений, а затем вновь начать расти в апреле-мае 2022 года, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Цена на доску центральных сечений толщиной 40-50 мм в октябре снизилась с 24-27 тыс. рублей за куб. м до 18-20 тыс. рублей. После начала периода лесозаготовки с десятых чисел декабря и поступления больших объемов материала на склады цены, вероятно, могут снизиться еще на 15-20%", - сказал директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев.

Директор производства компании Good Wood, эксперт Ассоциации деревянного домостроения Сергей Горячев тоже прогнозирует падение цен еще на 20%. По его словам, в октябре древесина подешевела приблизительно на 5-7% "Я прогнозирую падение примерно на 5% в месяц. В декабре, после того как установятся стабильные минусовые температуры, падение цены может ускориться. Далее цена стабилизируется и начнет расти в апреле-мае", - считает эксперт.

По мнению члена правления Ассоциации деревянного домостроения Юлии Юрловой, дальнейший прогноз будет зависеть от сроков заготовки леса, погодных условий, спроса и объема предложения на рынке пиломатериалов, ситуации на внешних рынках. Она считает, что цены после резкого скачка в целом уже стабилизировались.

Значительный рост цен на пиломатериалы и, как следствие, на деревянные дома начался в России с осени 2020 года. Это произошло в условиях повышенного спроса практически во всем мире, что в свою очередь привело к дефициту древесины. Пиковые значения цен пришлись в России на август 2021 года, после чего началось постепенное снижение.