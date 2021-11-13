В России проводят испытания поезда "Ласточка" с автопилотом

АРТЕК /Республика Крым/, 13 ноября. /ТАСС/. Испытания поезда "Ласточка" с автоведением проводятся в России, сообщил заместитель директора ОАО РЖД Дмитрий Пегов в субботу, общаясь с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена".

"Сейчас проходят испытания поезда "Ласточка" полностью с автоведением. Полным ходом испытания двигаются", - сказал Пегов.

В 2019 году проходили опытные испытания "Ласточки" со встроенной системой "машинного зрения". Во время движения электропоезда технология формирует двухмерную или трехмерную картину окружающего пространства при помощи камер и сканирующих устройств. Это позволяет оценивать состояние и занятость путей. Кроме того, специалисты компании "Уральские локомотивы" совместно с РЖД и научными институтами планировали разработать технические требования для электропоезда, который будет работать без машиниста, полностью автоматизировано двигаться по маршруту, останавливаясь на платформах и осуществляя посадку и высадку пассажиров.