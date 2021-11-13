Путин надеется, что до перекрытия Белоруссией транзита российского газа не дойдет

"Теоретически, конечно, [президент Белоруссии Александр] Лукашенко, как президент транзитной страны, может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу. Хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет", - сказал глава российского государства в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. При этом российский лидер обратил внимание на то, что против Лукашенко "всегда применяют и грозятся применением новых санкций".

"Но это [перекрытие транзита газа] нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы и не способствовало бы развитию наших отношений с Белоруссией как с транзитной страной", - указал Путин.

Путин собирается обсудить с Лукашенко его слова о возможности перекрыть транзит газа в страны ЕС.

"Я, честно говоря, впервые об этом слышу, потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул", - признался глава государства.

"Но он может, наверное", - предположил Путин о возможности перекрытия транзита газа по указанию Лукашенко. При этом президент РФ подчеркнул, что "ничего хорошего в этом нет". "Я, конечно, с ним поговорю на эту тему, если он не в сердцах это просто сказал", - заверил российский лидер.