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Площадь виноградников в Ингушетии планируют довести до 1 тыс. га к 2030 году

В следующем году в республике вступают в плодоношение первые 10 га ранее заложенных виноградников

МАГАС, 13 ноября. /ТАСС/. Аграрии Ингушетии к 2030 году намерены довести площадь виноградников до 1 тыс. га, в настоящее время в республике заложено порядка 400 га виноградников, из которых около 200 га требуют восстановительных работ. Об этом сообщил в субботу ТАСС начальник отдела земледелия и растениеводства Минсельхоза республики Зелимхан Оздоев.

Ранее сообщалось, что правительство РФ в 2022-2024 гг. выделит регионам 7,5 млрд рублей на стимулирование развития виноградарства и виноделия, в том числе на посадку новых виноградников и уход за ними. Средства получат Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Северная Осетия, Татарстан, Чечня, Краснодарский край, Волгоградская, Оренбургская, Ростовская области, Ставропольский край, Севастополь.

"Мы ежегодно закладываем минимум по 50 га, всего планируем довести площади под виноградниками до 1 тыс. га к 2030 году. Сегодня у нас заложено порядка 400 га, но из них около 200 га пострадали из-за засухи и других погодных аномалий, мы проводим их восстановление. При этом со следующего года все виноградники будем закладывать обязательно с орошением, мелиорацией", - сказал Оздоев.

По его словам, основной проблемой для возделывания винограда в Ингушетии является отсутствие мелиоративных систем.

"Еще в советское время была создана оросительная система - Алханчуртский канал. Сегодня мы возлагаем надежды на его реконструкцию, поскольку орошение остро необходимо для выращивания винограда и других культур. Есть поручение главы республики, создана комиссия по мелиорации", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в следующем году в республике вступают в плодоношение первые 10 га ранее заложенных виноградников.

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