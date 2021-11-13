СМИ: Тайвань на форуме АТЭС попросил о присоединении к Транстихоокеанскому партнерству

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 ноября. /ТАСС/. Тайвань на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) затронул тему своего присоединения к Транстихоокеанскому партнерству (ТТП). Об этом сообщило в субботу центральное информационное агентство острова, комментируя выступление представителя Тайбэя на форуме АТЭС, который прошел в пятницу в виртуальном режиме под председательством Новой Зеландии.

"Китайский Тайбэй [название Тайваня в АТЭС] играет незаменимую роль в глобальной цепочке поставок высоких технологий. У нас также очень прозрачная рыночная экономика, и мы можем и готовы уважать высокие стандарты ТТП", - приводит агентство слова бизнесмена Морриса Чжана, который уполномочен представлять Тайвань на мероприятиях АТЭС. Он является основателем крупнейшей в мире компании по производству полупроводников TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

Участие Тайваня в АТЭС

АТЭС - одна из немногих международных структур, где наряду с материковым Китаем, представлен самоуправляемый остров Тайвань, который считается неотъемлемой частью китайской территории. Из-за противодействия властей КНР тайваньские лидеры не принимают участие в мероприятиях АТЭС и направляют туда своих спецпредставителей, уполномоченных курировать вопросы экономики. Моррис Чжан выступает с этой миссией четвертый год подряд.

О ТТП

Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн в беседе с журналистами уточнила, что вопрос вступления в ТТП новых членов не обсуждался на встрече. Помимо Тайваня намерение присоединиться к этому соглашению выражает и материковый Китай, подавший заявку в сентябре 2021 года.

Оно предусматривает создание преференциальных торговых отношений между 11 странами Тихоокеанского региона (Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, Чили и Японией). Первоначальное соглашение о ТТП после семи лет переговоров было заключено 6 февраля 2016 года в Новой Зеландии. Подписи под документом поставили представители 11 упомянутых выше государств и Соединенных Штатов. Однако Дональд Трамп, вступивший в должность американского президента в том году, объявил о выходе США из ТТП.

В итоге остальные 11 стран в мае 2019 года подписали новый документ о создании зоны свободной торговли - Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве. Договор вступил в силу 30 декабря 2018 года. Его ратифицировали Австралия, Вьетнам, Канада, Новая Зеландия, Мексика, Сингапур и Япония. Порядка 13% ВВП планеты приходятся на страны этого объединения, в которых проживают около 500 млн человек.