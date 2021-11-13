Правительство одобрило финансовую помощь учреждениям культуры в связи с пандемией

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило выделение в 2021 году субсидий из правительственного резервного фонда для поддержки федеральных государственных бюджетных учреждений культуры в условиях ограничения доступа посетителей из-за распространения коронавируса. Как сообщается в субботу на сайте правительства, такое решение было принято на заседании кабмина 11 ноября.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - сказано в документе.

Ранее на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство намерено выделить более 2 млрд рублей на поддержку учреждений культуры в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Он напомнил, что это не первая мера поддержки сферы культуры в период пандемии, и отметил, что помощь таким организациям продолжится.