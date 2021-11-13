Кабмин одобрил законопроект о продаже или уничтожении контрафактной древесины

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому контрафактная древесина и лесоматериалы из нее будут изыматься и направляться на продажу или уничтожение. Об этом сообщается в субботу на сайте кабинета министров.

"Нормы законопроекта предусматривают дополнение статьи 27.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях частью 14, в соответствии с которой изъятая незаконно заготовленная древесина и полученная из нее продукция в виде необработанных лесоматериалов подлежит передаче для реализации, утилизации или уничтожения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правительство приняло решение одобрить проект федерального закона и внести его на рассмотрение в Госдуму.

Кабмин одобрил и связанные с этим поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. "Нормы законопроекта предусматривают дополнение части второй статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации положениями, позволяющими передать на основании решения суда изъятую незаконно заготовленную древесину и (или) полученную из нее продукцию в виде необработанных лесоматериалов для реализации, утилизации или уничтожения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что порядок учета, перевозки, хранения и передачи, а также реализации, утилизации или уничтожения незаконно заготовленной древесины и полученной из нее продукции будет установлен правительством.