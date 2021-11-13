Предприятие Роскосмоса разработало ретро-трамвай "Стиляга"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Роскосмос) разработал ретро-трамвай "Стиляга". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

"Мы разработали новую модель трамвая в стиле ретро. Пока его нигде не показывали", - отметил Новиков. По словам гендиректора предприятия, начинка трамвая будет современной, а дизайн в стиле времен СССР.

В субботу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал изображение этого трамвая в своем Telegram-канале.

Усть-Катавский вагоностроительный завод способен производить трамвайные вагоны с различной шириной колеи и различными системами управления тягового электрооборудования, запасные части и сервисное оборудование. УКВЗ ранее являлся филиалом Центра им. М. В. Хруничева. 3 февраля он был окончательно выведен из его состава.