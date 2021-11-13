Первая ярмарка самозанятых открылась в Мурманске

МУРМАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Первая ярмарка самозанятых заработала в Мурманске. Здесь они смогут получить теоретические знания о ведении бизнеса и представить товары собственного производства, сообщили в субботу в Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

"В павильоне "МурманЭКСПО" открылась первая ярмарка самозанятых. Они представят товары собственного производства, которые сможет приобрести любой желающий: пряничные изделия, десерты, детский текстиль, сувениры и предметы искусства из стабилизированного мха, украшения ручной работы и многое другое", - говорится в сообщении.

Для участников также пройдут семинары от федеральных спикеров по развитию предпринимательских навыков. Мероприятие является заключительным этапом Всемирной недели предпринимательства в Мурманской области и проходит в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".