Вучич планирует обсудить с Путиным цену на газ и увеличение объемов поставок

"В этот раз у нас будет и много конкретных вещей, о которых мы будем разговаривать. Кроме политической повестки дня, я что-то могу сказать, что-то я оставлю для разговора тет-а-тет. Я бы сказал, что вопрос всех вопросов здесь, в Сербии, - это газ. <...> Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа. Это цена газа, это количество, нам нужен все больший объем газовый. [Мы] тратим, расходуем больше: ранее мы использовали 1,1 млрд куб. м газа, а сейчас 2,7. Мы должны договориться о больших объемах поставок газа, поскольку у нас экономика растет быстрее всего в Европе", - сказал он в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

Президент Сербии надеется, что Путин на предстоящих 25 ноября переговорах поймет позицию республики по вопросам цены и объема поставок газа.

"Я уверен, президент [России Владимир] Путин всегда находил, всегда проявлял взаимопонимание по отношению к нам в трудных обстоятельствах <...>. Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас по вопросам цены и объема поставок газа", - сказал он.