Власти рассчитывают привлечь в экономику Петербурга 3 трлн рублей инвестиций за три года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Петербурга ожидают, что за три года объем привлеченных в экономику города инвестиций составит 3 трлн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

"По оценке комитета, объем инвестиций в 2021 году в основной капитал увеличится на 4,2% и составит около 852,2 млрд рублей. <…> Траектория роста инвестиционной активности, по прогнозам комитета, сохранится и составит в среднем 4,8% в год. Это позволит привлечь в экономику города суммарно более 3 трлн рублей (3,1 трлн рублей) за три года", - сказано в сообщении.

В январе-июне 2021 года объем инвестиций в экономику Петербурга составил 281 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 0,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Лидерами по объему инвестиций являются промышленность, операции с недвижимостью, транспортировка и хранение.