Патрушев: государство увеличит поддержку производителей овощей и мяса для сдерживания цен

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Государство планирует увеличить поддержку производителей овощей и мяса, чтобы не допустить роста цен. Об этом заявил в воскресенье министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Все-таки на российском рынке цены более стабильны, но, тем не менее, сильно растут цены на овощи и картофель, растут цены на мясную группу, в связи с этим будем увеличивать поддержку государственную этих отраслей и в том числе будем работать с сетями", - сказал он.

Патрушев отметил, что в условиях мирового кризиса, при котором цены на продукты продолжают расти, важно "отвязать внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках". Глава Минсельхоза подчеркнул, что власть не допустит дефицита продуктов в России.