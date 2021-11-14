Школьников Волгограда обучат гончарству благодаря гранту для социальных предпринимателей

ВОЛГОГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Углубленный курс по гончарству для детей школьного возраста запустили в гончарной студии Волгограда. Проект реализуется благодаря средствам грантового конкурса для социальных предпринимателей, сообщила ТАСС руководитель студии Екатерина Вихлянцева.

"В 2021 году нам выпал шанс принять участие в грантовом конкурсе для социальных предпринимателей. Мы оказались в числе победителей. В ноябре благодаря такой колоссальной поддержке стартовал углубленный курс по гончарству для деток школьного возраста. Ремесло сейчас очень развивается в России. Возможно, благодаря нам появятся новые скульпторы, гончары, дизайнеры, которые найдут себе применение во многих творческих профессиях", - сказала она, добавив, что проект получил поддержку на сумму около 400 тыс. рублей.

32-летняя Екатерина Вихлянцева - индивидуальный предприниматель, активная участница деятельности центров "Мой бизнес", владелица трех проектов в сфере креативных индустрий: гончарной студии, а также проектов арт-вечеринок по живописи и мастер-классов по созданию картин эпоксидной смолой. С помощью центра "Мой бизнес", созданного по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", волгоградка начала свое дело. В бизнес-инкубаторе Екатерине бесплатно создали сайт, разработали логотип, баннер и контекстную рекламу. Предприниматель участвовала в большом количестве бизнес-конкурсов - побеждала в региональном конкурсе "Поколение успеха", была финалистом всероссийского конкурса "Лучший социальный проект 2020", и премии "Бизнес-Успех", а в прошлом году вступила в реестр социальных предпринимателей. Гончарную студию "Глина" Екатерина Вихлянцева открыла в 2019 году благодаря миллиону рублей, выигранному на конкурсе, организованном центром "Мой бизнес". На полученные средства она сняла и отремонтировала офис, закупила печь для обжига и гончарные круги.

"Мы и сейчас продолжаем сотрудничество с центром "Мой бизнес". Буклеты, реклама на радио, сайт, логотип и любые консультационные услуги - это огромная поддержка для молодых предпринимателей", - отметила собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило концепцию развития творческих индустрий в стране. Системная государственная поддержка креативных индустрий позволит к 2030 году увеличить их долю в российской экономике с нынешних 2,2% до 6%, а также увеличить долю граждан, занятых в творческих профессиях, с 4,6% до 15%. Подробный план мероприятий по реализации концепции разработает Минкультуры и предоставит в правительство до 1 марта следующего года.