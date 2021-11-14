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Израиль рассчитывает принять десятки тысяч туристов из России до конца года

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израиль очень ждет туристов из России и рассчитывает принять десятки тысяч россиян до конца 2021 года. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС израильский министр туризма Йоэль Развозов в преддверии запланированного на 15 ноября открытия границ еврейского государства для иностранцев, привитых двумя дозами вакцины "Спутник V".

"В Израиле очень ждут туристов из России. В первые 10 дней (с 1 по 10 ноября - прим. ТАСС) открытия границ для туристов, привитых вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения, в Израиль въехали около 23 тыс. иностранных туристов. Я надеюсь, что и вакцинированных "Спутником V" гостей мы сможем принять в подобном объеме еще до конца 2021 года и на рождественские праздники", - сказал Развозов.

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