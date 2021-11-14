Илон Маск заявил о готовности продать еще больше своих акций Tesla

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил в воскресенье о готовности продать еще большую долю своих акций в компании. Таким образом он отреагировал в Twitter на призыв конгрессмена Берни Сандерса к более справедливому налогообложению богатых.

"Берни, хочешь, чтобы я продал еще больше акций? Лишь одно твое слово", - написал он. "Постоянно забываю о том, что ты все еще жив", - добавил он в адрес 80-летнего политика.

На прошлой неделе Маск устроил опрос в Twitter о том, стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla, заявив, что будет придерживаться результатов опроса. В итоге 57,9% из более чем 3,5 млн проголосовавших поддержали возможную продажу ценных бумаг. На этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что предприниматель реализовал более 2,5 млн опционов на акции Tesla, а затем продал их спустя несколько дней. По данным агентства, предприниматель продал ценные бумаги впервые с 2016 года. Тогда он продал свои акции, чтобы оплатить подоходный налог в размере $590 млн. При этом после начала опроса акции компании Tesla резко потеряли в цене, что стоило Маску, по оценкам Bloomberg, порядка $50 млрд.

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд.