В Минцифры заявили, что регистрация корпоративных сим-карт проходит по графику

МОСКВА, 15 ноября./ТАСС/. Регистрация корпоративных сим-карт в рамках поправок в закон "О связи" проходит на портале госуслуг по графику. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

В министерстве также отметили, что с 1 июня 2021 года через портал госуслуг успешно подтверждено 13,3 млн корпоративных сим-карт, включая сим-карты для М2М-устройств.

"Регистрация сим-карт проходит по графику. Совместно с крупнейшими операторами сотовой связи мы проводим ряд мероприятий, чтобы до 30 ноября этого года все корпоративные клиенты (крупные промышленные корпорации, банки, ритейл и прочие) подали сведения о своих абонентах, которых обеспечивают сим-картами. <...> Более сотни корпоративных абонентов сотовой связи получили от министерства напоминания о необходимости подать сведения, операторы разослали по всем корпоративным номерам смс-напоминания. Ведь полгода, которые по закону предусмотрены на переходный период, скоро истекут", - сообщил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин, чьи слова приводятся в сообщении министерства.

Он также добавил, что в России огромное количество граждан ежегодно становятся жертвами телефонных мошенничеств, "повышение прозрачности рынка сим-карт приведет к снижению количества мошеннических действий и спам-звонков".

Мнение операторов связи

"МТС активно информирует по различным каналам корпоративных пользователей услуг мобильной связи о необходимости регистрации телефонных номеров на портале госуслуг. Важно понимать, что прохождение регистрации не только позволяет получить дополнительные гарантии информационной безопасности, но и вносит вклад в кампанию по противодействию мошенничеству и спаму на сетях связи", - отметил директор департамента регуляторной политики и организации взаимодействия с органами государственной власти компании МТС Андрей Рего, чьи слова приводятся в сообщении министерства.

Вице-президент по корпоративному бизнесу "Вымпелком" Максим Зайков уточнил, что компания ведет плотную работу с министерством и клиентами, чтобы предоставлять услуги мобильной связи без перебоев и в полном объеме. Компания также просит бизнес, конечных пользователей по корпоративному контракту пройти необходимую процедуру регистрации мобильных номеров на портале госуслуг.

"По новым правилам активировано уже значительное число корпоративных клиентов и М2М-карт. Новое законодательство потребовало кардинальной перестройки бизнес-процессов компании. Мы благодарны нашим клиентам за терпение и стремление предоставить обратную связь по новым процессам", - прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2 Мария Чинкова.

Директор по развитию корпоративного бизнеса "Мегафона" Наталья Талдыкина отметила, что соблюдение требования о регистрации корпоративных сим-карт в конечном счете окажет положительное воздействие на всех участников рынка.

Об изменениях в федеральный закон "О связи"

Закон о регистрации корпоративных сим-карт через портал госуслуг вступил в силу 1 июня 2021 года. Сведения по корпоративным номерам, выданным в рамках договоров, заключенных после этой даты, подлежат обязательной регистрации на портале для активации. Номера, которые использовались до 1 июня 2021 года, продолжат работать, но их необходимо зарегистрировать на портале до 30 ноября 2021 года, чтобы избежать блокировки, которую будет обязан применить оператор связи в соответствии с требованиями закона.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны предоставить сведения о корпоративных пользователях сим-карт оператору связи, а самим пользователям необходимо подтвердить использование данных сим-карт через портал госуслуг. Соответствующий механизм закреплен в федеральном законе от 30 декабря 2020 года №533 "О внесении изменений в федеральный закон "О связи". Для сим-карт, которые установлены в банкоматах, навигаторах, счетчиках, датчиках мониторинга предусмотрен срок до 1 марта 2023 года.

М2М sim-карты предназначены для взаимодействия по технологии machine-to-machine, когда устройства обмениваются информацией между собой. Такие технологии активно используются в работе банкоматов, вендинговых аппаратов, на промышленных производствах, в системах безопасности. М2М sim-карты позволяют удаленно контролировать работу различных систем.