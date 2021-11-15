Конкурс по отбору социальной рекламы для размещения в интернете стартует 15 ноября

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Прием заявок на конкурс по отбору проектов социальной рекламы для некоммерческих организаций начинается в понедельник, 15 ноября. Победители конкурса получат возможность проведения федеральных рекламных кампаний на ведущих ресурсах в интернете, сообщили ТАСС в пресс-службе Института развития интернета (ИРИ).

"Автономная некоммерческая организация "Институт развития интернета" (АНО "ИРИ") с 15 ноября 2021 года начинает прием заявок на конкурс по отбору проектов социальной рекламы для некоммерческих организаций. Заявки можно подать на сайте до 7 декабря", - рассказали в пресс-службе.

Главным призом для победителей конкурса станет возможность проведения федеральных рекламных кампаний в интернете на таких ведущих ресурсах, как "Яндекс", VK Group (бывший Mail.ru Group), Rambler Group, уже начиная с февраля 2022 года. "Производством рекламы занимаются непосредственно организации-заявители, ИРИ проводит кампанию, используя готовые материалы. Победители получат от 100 млн показов", - уточнили в институте.

По словам заместителя генерального директора Института развития интернета по социальной рекламе Андрея Воронкова, для некоммерческого сектора это дополнительная возможность эффективного и централизованного продвижения проектов на интернет-площадках. "При этом мы самостоятельно проведем оценку рекламных материалов, разработаем медиаплан размещения, наиболее подходящий под тематику и задачи кампании, подберем необходимые форматы размещения, произведем размещение рекламной кампании в сети", - рассказал он, добавив, что от победителя конкурса потребуются только рекламные баннеры и лендинг.

От участников конкурса потребуется раскадровка баннеров, а также ссылка на лендинг - сайт, его часть или специально созданная страница - или макет лендинга и другая информацию о проекте. Проекты будут приниматься по нескольким социально ориентированным направлениям. Среди них - поддержка людей с ограниченными возможностями, поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддержка пожилых, развитие и поддержка паллиативной помощи, профилактика социального сиротства, поддержка экологии, противодействие домашнему насилию и другие.

Ранее Институт развития интернета был определен в качестве оператора социальной рекламы в интернете. В его задачи входит координация распространения социальной рекламы на сетевых ресурсах. Согласно правилам, ее доля должна составлять до 5% от общего объема рекламы, размещаемой на площадке. Также в настоящее время организация проводит тестовые рекламные кампании на социально значимые темы.