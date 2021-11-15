Торговая ассоциация Австрии ожидает убыток в €350 млн из-за локдауна для непривитых

ВЕНА, 15 ноября. /ТАСС/. Убыток в сфере непродовольственной торговли из-за введения локдауна для непривитых от коронавируса может составить €350 млн в неделю. Об этом сообщила в воскресенье австрийская Торговая ассоциация.

В Австрии из-за сложной ситуации с COVID-19 с 15 ноября ввели локдаун для людей старше 12 лет, которые не были привиты от нового коронавируса или не переболели коронавирусной инфекцией. Это примерно 1,5 - 2 млн человек. Непривитым разрешено выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку. Им нельзя посещать все другие магазины и торговые центры. С 8 ноября эта категория людей уже не может посещать бары, салоны красоты, фитнес-центры, кино, театры и заселяться в отелях. Посещать общественные заведения могут только обладатели сертификатов в соответствии с австрийским правилом "двух П", то есть привитые или переболевшие коронавирусной инфекцией.

Как отмечается в распространенном заявлении Торговой ассоциации, предприниматели приняли к сведению решение правительства о введении локдауна для непривитых, но сомневаются в эффективности таких ограничений в сфере торговли. Ущерб торговле приведет к уходу покупателей в интернет-магазины, особенно в период рождественских праздников, который мог бы принести дополнительный доход предпринимателям, предупреждают в ассоциации.

Директор Торговой ассоциации Райнер Вилль считает негативным явлением, когда сфера торговли используется для сокращения контактов людей, хотя эта отрасль не является источником распространения коронавируса. Он потребовал гарантировать сохранение рабочих мест и экономической помощи для всех предпринимателей, поскольку торговля теряет около трети продаж из-за решения властей о локдауне. "По всей стране мы ожидаем падения оборота в непродовольственной торговле до €350 млн в неделю из-за локдауна для непривитых", - отметил Вилль.

Локдаун для непривитых в соответствии с законодательными нормами продлится до 24 ноября. Затем правительство проанализирует его результаты. Непривитые при нарушении правил локдауна или посещении торговых центров, кафе будут караться штрафом размером €500, а предприниматели - до €3 600.

В Австрии в ноябре стали ужесточать коронавирусные ограничения из-за рекордных за пандемию ежесуточных показателей заболеваемости COVID-19 - в последние недели регистрируются почти по 12 тыс. новых заразившихся в день. Среди заболевших есть много привитых, поэтому в Австрии объявили о ревакцинации населения. Ситуация ухудшается высокой загруженностью больничных коек зараженными коронавирусом. К настоящему времени в этой стране привиты почти 6 млн человек (при населении в 8,9 млн), то есть около 70% подлежащего добровольной вакцинации населения.