Опрос: две трети россиян недовольны уровнем своего дохода

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Почти две трети россиян (69%) недовольны своим нынешним доходом, выяснили "СберНПФ" и Rambler&Co, опросив более 40 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет по всей стране (результаты опроса есть в распоряжении ТАСС).

"Две трети россиян (69%) недовольны своим нынешним доходом, каждый шестой россиянин (16%) в целом доволен своим нынешним доходом, но хотел бы иметь больше. Почти каждый десятый (9%) отмечает, что собирается увеличивать заработок, который определяет как средний. 6% респондентов утверждают, что денег им на все хватает и получается даже откладывать", - следует из результатов опроса.

Отмечается, что для увеличения дохода треть опрошенных (34%) пытаются следить за своим бюджетом и не тратить лишнего. Еще четверть (26%) стараются больше работать или ищут место получше. 8% повышают уровень своей финансовой грамотности, а 5% получают дополнительное образование для обеспечения лучшего заработка в будущем. Прочие респонденты используют методы другого типа. Например, 8% отправляют "запросы на богатство" во Вселенную, 2% следуют денежным приметам, 1% ожидают наследства и столько же уверены, что притянуть деньги поможет заставка на телефон с монетами или купюрами. Каждый седьмой россиянин (15%) вообще ничего не делает для того, чтобы увеличить свой доход и накопления.

Эксперты "СберНПФ" и Rambler&Co также выяснили, что треть респондентов (34%) признаются, что накопления у них пока небольшие. Еще 10% говорят, что начали копить недавно или собираются это сделать в ближайшее время. Только у 4% россиян сбережений, по их собственной оценке, хватит даже на пенсию.

Работодателей россияне (9%) называют в числе тех, кто помогает или может помочь им увеличить доходы и накопления. Также среди ответов на этот вопрос встречаются варианты "родители/родственники" (5%), "самостоятельные инвестиции" (7%), "новые знания" (6%) и "выгодная женитьба" (1%). Ну и, конечно, не обходится без расположения Вселенной, в помощь которой верит каждый десятый респондент.