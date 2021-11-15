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В СФ предлагают наказывать за недопуск службы по проверке газового оборудования в квартиру

Такая ответственность возможна только в случае уведомления жильца о выполнении соответствующих работ в установленном порядке, подчеркнули в Совете Федерации

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо помощнику президента РФ Максиму Орешкину с предложением ввести ответственность за недопуск специалиста по ремонту и диагностике газового оборудования в квартиру. Документ есть в распоряжении ТАСС.

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"Необходимо разрешить вопрос и об установлении ответственности за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и работ по его техническому диагностированию, а равно за отказ в допуске представителя организации, осуществляющей проверку, очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов", - пояснил Кутепов, не уточнив, какую именно ответственность предлагает ввести.

Он добавил, что такая ответственность возможна только в случае уведомления жильца о выполнении соответствующих работ в установленном порядке. Также Кутепов предложил ввести лицензирование специализированных организаций по проверке и ремонту газового оборудования. "Невыполнение или несвоевременное выполнение работ по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также по проверке, очистке и ремонту вентиляционных и дымовых каналов может привести к скоплению продуктов сгорания природного газа в помещении", - подчеркнул Кутепов.

Кроме того, сенатор предлагает ввести ответственность за отказ в допуске представителя аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации для выполнения работ по приостановлению и возобновлению подачи газа, устранению аварий, утечек газа и иных чрезвычайных ситуаций.

Теги
РоссияКутепов, Андрей Викторович
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