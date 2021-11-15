Число резидентов АЗРФ в Коми увеличилось до 12

СЫКТЫВКАР, 15 ноября. /ТАСС/. Количество резидентов Арктической зоны РФ увеличилось в Коми до 12. Компании намерены вложить в свои проекты около 2 млрд рублей. Один из новых резидентов восстановит в приполярном городе Инте завод железобетонных изделий, сообщили ТАСС в центре "Мой бизнес" Коми, который является управляющей компанией Арктики и сопровождает инвестиционные арктические проекты в регионе.

"У нас появился 12-й резидент Арктической зоны РФ - завод железобетонных конструкций в Инте, компания "ЗЖБИ Арктика". Инвесторы на старых производственных мощностях уже недействующего завода проведут реконструкцию и начнут производить дорожные железобетонные плиты. Объем производства - 70 плит в сутки. Планируют инвестировать 287 млн рублей и открыть 79 рабочих мест. Основные потенциальные потребители продукции - нефтегазовые компании, имеется предварительная договоренность на сбыт продукции, плиты нужны для строительства технических дорог", - сообщили ТАСС в центре "Мой бизнес" Коми.

Еще одна компания намерена создать учебно-развлекательный центр в Воркуте, вложив 30 млн рублей и создав 22 рабочих места. В заполярном городе появится центр с кафе для детей и взрослых, детской игровой комнатой. Помимо этого, еще 43 компании направили заявки на получение статуса резидента Арктической зоны.

Как сообщала ранее в октябре зампред правительства Коми - министр экономического развития и промышленности Эльмира Ахмеева, три резидента уже запустили свои проекты. Это завод по производству карбида кальция и ферросплавов в Инте, кафе-кондитерская в Воркуте и модернизированное производство, занимающееся глубокой переработкой оленины на базе агрокомплекса "Инта Приполярная".

В состав Арктической зоны РФ на территории Коми входят Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район. Согласно утвержденной в 2020 году стратегии развития Арктики, основными ее направлениями в Коми являются диверсификация экономики и комплексное социально-экономическое развитие моногородов Воркуты и Инты; развитие угольных минерально-сырьевых центров на базе Печорского угольного бассейна, создание на их основе глубокой переработки угля, углехимии; развитие нефтегазовых минерально-сырьевых центров на базе Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в том числе создание новых мощностей по переработке нефти и газа.